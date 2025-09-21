MinDefensa rechaza asonadas en Meta y Huila: ofrece hasta $100 millones por responsables

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó los recientes hechos ocurridos en zonas rurales de La Plata, Huila, y La Macarena, Meta, donde campesinos, mujeres y menores de edad (presionados por disidencias de las Farc) realizaron asonadas contra el Ejército Nacional.

El funcionario advirtió que estas acciones dejan en evidencia el uso de la población civil como escudos humanos, una práctica que calificó como un delito grave y que, además, expone a las comunidades al reclutamiento forzado y a nuevas violencias.

“Nuestra fuerza pública seguirá avanzando con toda la capacidad que nos da nuestro Estado colombiano para proteger a las comunidades. Sepan que nosotros estamos para protegerlas. Pero también los invitamos a la reflexión, que cuando le cierran las puertas a la fuerza pública se las abren al crimen, a la violencia, al reclutamiento forzado, a la sangre, el dolor y las lágrimas en los territorios”, dijo Sánchez.

El ministro confirmó que llevará a cabo las denuncias ante las autoridades competentes y reiteró que el Gobierno mantiene recompensas de hasta 100 millones de pesos para quienes entreguen información que permita ubicar a los responsables de estos hechos en Meta y Huila, principalmente liderados por alias ‘Popoche’ y alias ‘Pinzas’.



“La respuesta a estos criminales como las disidencias de alias Mordisco o alias Calarcá es una respuesta cobarde y desesperada, utilizando a la población como escudos humanos, utilizando a los niños y a las mujeres para frenar un avance de nuestra fuerza pública que ellos no pueden contener. Aquí la conclusión es una: ellos son, además de criminales, cobardes”, finalizó Sánchez.

FARC Foto: AFP

Hay que recordar que la ciudadanía puede denunciar de forma segura y con absoluta reserva en las líneas gratuitas 107, 147, 157 y 165, con el fin de acabar con las redes criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores.