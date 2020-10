MinDefensa respondió a los señalamientos del senador Roy Barreras

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo , entregó explicaciones sobre por qué no había reportado la muerte de 36 menores de edad a manos de la fuerza pública, luego de que el senador Roy Barreras denunciará que el año pasado murieron otros ocho durante un bombardeo en Caquetá. Estas declaraciones las dio durante el debate de control político que se hizo a Trujillo en el Senado.

¿Qué 36 niños muertos?, ¿quién tiene que decirlo, el Ejército? Las autoridades que están encargadas de los hechos lo tienen que decir, Medicina legal. Lo tienen que decir las autoridades competentes, pero eso, decirle al país, 36 muertos y ¿usted no lo sabía ministro? o usted sí lo sabe y no lo había informado al país, respóndale al país. Como si esto fuera un interrogatorio y yo estuviera en una indagatoria respondió el ministro de Defensa durante el debate que se hizo de manera virtual.

El ministro también explicó que el costo del helicóptero que se repuso por la Fuerza Aérea, luego de la caída de dos de estos, fue de cero pesos, pues se compró con los seguros. Esta aclaración se da después de que el senador Barreras señalará que este le costó a la nación 12 millones de dólares.

“Esa curiosidad, que nos vengan a decir ahora que ese helicóptero es buena pandemia. Lo compraron con los seguros… Pues sí, se compró con los seguros. Es absolutamente cierto, no con uno, con tres. Un seguro que tuvo que ver con la reposición del helicóptero presidencial y un seguro que estaba pendiente por un avión y por unos motores, es decir, no hubo necesidad, gracias a eso, de sacar un solo peso de la chequera de la Fuerza Aérea Colombiana”, añadió Carlos Holmes Trujillo.

Este es un debate de control político no un juicios político como algunos quieren hacerlo ver: @CarlosHolmesTru en Plenaria @SenadoGovCo pic.twitter.com/tjUcKzglx4 — Mindefensa (@mindefensa) October 22, 2020

Publicidad

En otro de los puntos, el ministro de Defensa dijo que el nombramiento del general Gonzalo García Luna fue en julio de 2019, cuando todavía no era el jefe de la cartera. Sin embargo, hizo la salvedad de que este oficial no ha sido encontrado culpable de ningún crimen cuando fue subdirector del DAS, por lo que no entendía los señalamientos que estaban haciendo los senadores de la oposición.