MinDefensa y Ejército deberán reparar a la familia del sargento Erazo, secuestrado por las Farc

El Consejo de Estado decidió que el Ministerio de Defensa y el Ejército deberán reparar a la familia del sargento Luis Alberto Erazo, con 300 millones de pesos, luego de sufrir 12 años de secuestro por parte de las Farc.

Así lo ratifico el alto tribunal después de una demanda interpuesta por parte de la familia del sargento ya fallecido, quienes consideran que el Ejército tiene que reparar los daños por las heridas que le causaron tres guerrilleros de las Farc que lo atacaron con disparos y granadas cuando intentaba huir en medio de una operación de rescate que se denominó “Operación Júpiter”, con la que pretendían rescatar a un grupo de policías en el Caquetá, en el año 2011.

“El Ejército era responsable por las lesiones que sufrió la víctima directa, porque sí conocía que los secuestrados eran miembros de la fuerza pública no debió “improvisar un rescate y entrar en una confrontación armada cuando de antemano se conocía que estaban exponiendo la vida de estas personas”. La forma en que se desarrolló el operativo fue negligente y no minimizó los riesgos. Si los militares que ejecutaban la “Operación Júpiter” no hubieran ido al campamento guerrillero, la víctima directa no hubiera sufrido las lesiones”, dice la sentencia.

Por estos hechos, el sargento Luis Alberto Erazo perdió el 36 % de su capacidad laboral y por ello se interpuso la demanda de reparación contra las entidades del Estado por parte de la familia y el propio Erazo, en la que se determinó que el Ejército es el responsable directo por la ejecución de la operación de rescate.

El Consejo de Estado ratificó, como lo señaló el Tribunal Administrativo de Antioquia, la sentencia de primera instancia. Sin embargo, la corporación judicial absolvió de responsabilidad a la Policía que, en primera instancia, había sido hallada responsable de una falla en el servicio.

En la audiencia, la Policía apeló la decisión ante el Consejo de Estado alegando que sí desplegó las medidas necesarias para apoyar a los uniformados que fueron blanco de la toma de la estación policial, incluyendo el avión fantasma de la Fuerza Aérea. Además, sostuvo que se trataba de un hecho imprevisible y que en ese momento no pudo contar con la suficiente capacidad de reacción en el hecho.

