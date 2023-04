Ministra de Agricultura, Cecilia López, cuestionó la transición energética de minminas

Desde Medellín, en el foro económico Perspectivas Económicas 2023, organizado por el diario El Colombiano, la ministra de Agricultura, Cecilia López, cuestionó el proyecto de transición energética de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, al considerar que el Gobierno nacional está haciendo una gran apuesta al cambio de una forma de producción de energía cuando debería empezar por la transformación productiva del país y el sector agropecuario.

“A mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos. Entonces nosotros estamos en este momento defendiendo que hay que proteger el mundo, etc. No se dan cuenta de que lo que nos están exigiendo a nosotros fue exactamente lo que ellos no hicieron”, señalo la ministra López sobre el uso de petróleo y gas de las fuertes economías en el mundo.

La ministra de Agricultura aseguró que la transición energética es imposible sin la transformación productiva, y la transformación productiva en Colombia es imposible sin la recuperación del sector agropecuario: “Los países ricos tuvieron la revolución verde, usaron lo que nos están prohibiendo que usemos; con eso lograron la productividad que nos ha sacado del mercado y nosotros somos tan ingenuos que repetimos eso como unos loros”.

De igual forma, se refirió sobre la reforma agraria y al proceso que adelantan para llegar a la entrega de 1.5 millones de hectáreas a los campesinos. Mencionó que el problema no es de dinero, sino de disponibilidad de predios, razón por la cual considera que el proceso es lento y requiere de un trabajo mayor al de un solo Gobierno.

