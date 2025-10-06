Ministro Montealegre plantea que prohibir reelección de expresidentes podría ser inconstitucional

En medio de un intenso debate jurídico y político, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que la prohibición absoluta de reelección presidencial en Colombia podría considerarse inconstitucional. Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Montealegre explicó su tesis según la cual, bajo ciertos enfoques interpretativos, una norma puede hacer parte del texto constitucional y aun así ser contraria a la propia Constitución.

“Yo soy consciente de que existe un texto constitucional que, con una lectura literal, prohíbe en todo caso la reelección. Sin embargo, hay normas que pueden ser parte de la Constitución y ser inconstitucionales”, afirmó Montealegre.

El ministro argumentó que su planteamiento se enmarca en una corriente académica que reconoce la existencia de “constituciones inconstitucionales”, es decir, disposiciones que vulneran los principios fundamentales del orden constitucional. Esta interpretación, explicó, se basa en la teoría de la sustitución de la Constitución, consolidada por la Corte Constitucional colombiana desde principios de los años 2000.

El marco axiológico de la Constitución de 1991

Montealegre recordó que durante su presidencia en la Corte Constitucional, el alto tribunal estableció límites al poder de reforma del Congreso y de los referendos, con el fin de preservar el marco axiológico de la Constitución de 1991. Según el ministro, cualquier cambio que modifique ese modelo político y de valores puede ser considerado una sustitución inconstitucional.



“Cuando el expresidente Álvaro Uribe propuso una reforma constitucional de gran envergadura, la Corte temió que se desmontara el modelo del 91. Por eso determinó que ni el Congreso ni un referendo pueden modificar el marco axiológico de la Carta Política”, recordó Montealegre.

En ese contexto, sostuvo que una prohibición absoluta de reelección podría vulnerar ese mismo marco, al restringir la posibilidad democrática de que los ciudadanos elijan libremente a sus gobernantes.

Si una norma constitucional contradice los principios esenciales del modelo, puede ser declarada inconstitucional agregó.

¿Petro 2030? El debate sobre una eventual reelección

El punto más polémico de la entrevista surgió cuando Montealegre fue consultado sobre la posibilidad de que Gustavo Petro pueda aspirar nuevamente a la Presidencia en 2030.

El ministro aclaró que su planteamiento es “eminentemente teórico” y que no ha sido discutido con el presidente.

Publicidad

“Esta es una tesis jurídica, no política. No la he consultado con el presidente Petro y él no está detrás de ninguna reelección”, enfatizó. No obstante, Montealegre admitió que el jefe de Estado sí tiene interés en participar como delegatario en una eventual Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que el propio Petro ha planteado públicamente. Según el ministro, una Constituyente tendría la potestad de “volver a barajar las reglas del juego”, incluyendo la posibilidad de habilitar futuras reelecciones, no solo para Petro, sino también para otros expresidentes.