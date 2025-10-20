En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Arremetida de Trump a Petro
USO
Consejos de Juventud
Robo Museo Louvre

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / MinJusticia: “Llamar a Petro líder del narcotráfico es una agresión de EE. UU. contra Colombia”

MinJusticia: “Llamar a Petro líder del narcotráfico es una agresión de EE. UU. contra Colombia”

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, salió en defensa del presidente Gustavo Petro a propósito de la tensa situación diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro
Foto: Presidencia - Ovidio González
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzara una fuerte acusación contra su homólogo Gustavo Petro en medio de las tensiones y críticas por el manejo de las operaciones contra el narcotráfico, llamándolo “líder del narcotráfico”, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, le salió al paso a esas declaraciones en defensa del mandatario colombiano.

“Calificar al presidente de Colombia como líder del narcotráfico es uno de los mayores actos de agresión de los Estados Unidos”, dijo Montealegre.

Y es que el mundo de la política tuvo un fuerte sacudón tras las declaraciones del presidente norteamericano contra Petro; en ese sentido, el jefe de la cartera política aseguró que están “empleando un arma poderosa, que es el aniquilamiento moral”.

Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre
Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre
Foto: Blu Radio

“Es claro: Estados Unidos ha decidido humillar al mundo. No tienen amigos, solo intereses. Estados Unidos amenaza con el uso irracional de la fuerza al pueblo de Colombia para doblegar sus convicciones y luchas por el cambio social. No tenemos ningún poder militar para defendernos de una agresión extranjera.”

La tensión diplomática entre ambos países es tal que Trump advirtió con retirar o disminuir el apoyo económico de su país a Colombia en materia de lucha contra ese delito.

Incluso, Montealegre denunció que siempre ha habido una “gobernanza de políticos en Colombia y el narcotráfico para deslegitimar al mandatario”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gustavo Petro

Eduardo Montealegre

Donald Trump

Publicidad

Publicidad

Publicidad