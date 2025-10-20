MinJusticia: “Llamar a Petro líder del narcotráfico es una agresión de EE. UU. contra Colombia”

Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzara una fuerte acusación contra su homólogo Gustavo Petro en medio de las tensiones y críticas por el manejo de las operaciones contra el narcotráfico, llamándolo “líder del narcotráfico”, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, le salió al paso a esas declaraciones en defensa del mandatario colombiano.

“Calificar al presidente de Colombia como líder del narcotráfico es uno de los mayores actos de agresión de los Estados Unidos”, dijo Montealegre.

Y es que el mundo de la política tuvo un fuerte sacudón tras las declaraciones del presidente norteamericano contra Petro; en ese sentido, el jefe de la cartera política aseguró que están “empleando un arma poderosa, que es el aniquilamiento moral”.

Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Foto: Blu Radio

“Es claro: Estados Unidos ha decidido humillar al mundo. No tienen amigos, solo intereses. Estados Unidos amenaza con el uso irracional de la fuerza al pueblo de Colombia para doblegar sus convicciones y luchas por el cambio social. No tenemos ningún poder militar para defendernos de una agresión extranjera.”



La tensión diplomática entre ambos países es tal que Trump advirtió con retirar o disminuir el apoyo económico de su país a Colombia en materia de lucha contra ese delito.

Incluso, Montealegre denunció que siempre ha habido una “gobernanza de políticos en Colombia y el narcotráfico para deslegitimar al mandatario”.