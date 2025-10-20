Colombia llama a consultas a embajador en Washington tras duros señalamientos de Trump contra Petro

El Gobierno colombiano confirmó que el embajador Daniel García-Peña fue llamado a consultas por orden del presidente Gustavo Petro, tras la decisión de Estados Unidos de suspender la ayuda económica y acusar al mandatario de ser un “líder narcotraficante”.

La Cancillería colombiana informó este lunes que el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Daniel García-Peña, fue llamado a consultas por el presidente Gustavo Petro y ya se encuentra en Bogotá, en medio de la creciente crisis diplomática entre ambos países.

El anuncio se produjo pocas horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump confirmara la suspensión de la ayuda financiera a Colombia y calificara a Petro como un “líder narcotraficante”, lo que desató una ola de reacciones en Bogotá y Washington.

“La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy informa a la opinión pública que el embajador Daniel García-Peña ha sido llamado a consultas y ya se encuentra en Bogotá. En las próximas horas el gobierno nacional informará las decisiones tomadas al respecto”, indicó la Cancillería en un comunicado oficial.



Llamado a consultas de Colombia a embajador en EEUU

Escalada diplomática

El retiro de la ayuda económica estadounidense y la aplicación de nuevos aranceles a los productos colombianos marcan el punto más bajo en las relaciones bilaterales en décadas. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca y de Petro al Palacio de Nariño, las tensiones entre ambos gobiernos han ido en aumento.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó además un nuevo ataque contra una embarcación del ELN en aguas internacionales, que dejó tres muertos. Washington asegura que la lancha transportaba drogas; sin embargo, Petro ha cuestionado la legalidad de las operaciones y las considera violaciones a la soberanía nacional.

Petro responde: “El problema es con Trump”

A través de su cuenta en X, el presidente respondió directamente al mandatario republicano: “Jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos, al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia”.Petro también acusó a Trump de estar “engañado por sus asesores” y reiteró que bajo su gobierno ha disminuido la producción de cocaína, pese a las cifras de la ONU que indican lo contrario.

“El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia fui yo”, afirmó. Washington, por su parte, retiró el mes pasado la certificación que reconocía a Colombia como aliado en la lucha contra las drogas, lo que implicaba el envío de cientos de millones de dólares anuales en cooperación.