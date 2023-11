MinSalud anuncia "plan de choque" para enfrentar desabastecimiento y escasez de medicamentos

Lanzar una campaña nacional liderada por el Ministerio de Salud y el Invima para que los colombianos también confíen en los medicamentos genéricos y no solo consuman los reconocidos.

"Es una campaña que ha emprendido el Ministerio porque en muchos de los casos sí hay el medicamento, solamente que no está con la marca que se ha posicionado. Tenemos que transformar esa cultura de uso de los medicamentos a un uso racional, a un uso que verifique verdaderamente la calidad que no necesariamente esté asociada a una marca en particular, además incluye unos precios excesivos", dijo Urrego.