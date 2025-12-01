MinTransporte dice que en 48 horas se normalizará operación aérea tras actualización de Airbus

La Aeronáutica Civil informó que ya completa el 98 % de la actualización de los aviones A320 de Airbus, luego de cuatro días de restricciones derivadas de la alerta del fabricante sobre uno de los sistemas, lo que obligó a una intervención urgente. Con esto, la operación aérea se normalizará en las próximas 48 horas.

Según el reporte oficial, 106 aeronaves ya completaron la actualización requerida y otras nueve estarán listas en la mañana de este martes, lo que permitirá alcanzar 115 aviones operativos de los 124 existentes. Solo seis aeronaves quedarán pendientes del procedimiento. Este avance permitirá que el 98 % de la capacidad doméstica sea reacomodada el martes sin mayores retrasos, disminuyendo la presión sobre la oferta y facilitando la atención a los pasajeros afectados.

En cuanto a la operación internacional, la Aerocivil proyectó únicamente cuatro cancelaciones para mañana, una reducción drástica frente al escenario previo, que preveía entre 60 y 80 vuelos impactados. Solo un vuelo deberá ser reprogramado para el día siguiente, acercando al país a un funcionamiento casi normal en rutas hacia y desde el exterior.

Más temprano, Avianca había informado que la actualización del software en sus aviones alcanzaba el 90 %. Con esto, confirmó que retomará la venta de pasajes el próximo 5 de diciembre y no el 8, como se había estimado inicialmente.



¿Cuál fue el sistema afectado?

Juan Esteban Villa, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), explicó en entrevista con Recap, de Blu Radio, que el cambio responde a posibles afectaciones por radiación en un computador de vuelo instalado en aeronaves modernas.



Villa señaló que la instrucción aplica especialmente a equipos recién incorporados. “Las que tienen que reemplazar este computador de vuelo son aeronaves de la más alta tecnología, con equipos muy nuevos y modernos; las otras son un poco más antiguas”, afirmó. Airbus pidió volver temporalmente al computador previo para identificar con claridad el origen de la falla.

El dirigente advirtió que la radiación podría estar alterando la señal y la data interna del sistema, lo que obliga a una acción inmediata. “El problema de la radiación es que afecta la señal y la data dentro del computador, entonces, para evitar situaciones, hay que reemplazarlo”, dijo. Villa fue claro sobre el impacto regulatorio: “Ninguna aeronave que tenga este computador podrá volar desde el 30 de noviembre hasta que no se haga el cambio”.