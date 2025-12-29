MinTransporte exige respetar techos tarifarios de tiquetes ante alta movilización por Año Nuevo

El Ministerio de Transporte solicitó a la Aeronáutica Civil exigir a las aerolíneas que se autorregulen en los precios de los tiquetes durante la temporada de fin de año y adopten un techo tarifario, en medio del aumento en la demanda de vuelos nacionales e internacionales.

Según proyecciones del Ministerio, entre el 19 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026 se movilizarán más de 3,2 millones de pasajeros por vía aérea. De ese total, cerca de dos millones corresponden a vuelos nacionales y más de 1,2 millones a trayectos internacionales.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, advirtió que no se permitirán incrementos desproporcionados en los precios y cuestionó el comportamiento reciente de algunas tarifas.

“No puede ser, como lo comprobamos esta mañana, que un tiquete a Cartagena cueste lo mismo que un tiquete a Miami”, afirmó, al recordar que las aerolíneas reciben incentivos, rutas y beneficios que deberían reflejarse en precios razonables para los usuarios.



Por su parte, el presidente Gustavo Petro advirtió que, además de la autorregulación, es necesario aumentar la competencia en el sector aéreo para evitar que pocas empresas concentren los vuelos y puedan fijar precios elevados. “La solución es más competencia, es decir, más aerolíneas, incluida Satena, la verdadera empresa nacional de aviación civil, teniendo derecho a slots”, señaló.

Al mismo tiempo, entre el 25 de diciembre y el 1 de enero, se estima que 2.307.130 pasajeros se desplacen desde las terminales terrestres del país en más de 215.000 vehículos. A esto se suma el flujo por carretera: solo entre el 1 y el 28 de diciembre, más de 25,4 millones de vehículos transitaron por los peajes nacionales, superando las cifras del mismo periodo del año anterior.

Desde el Gobierno advirtieron que “las empresas que se autorregulen, cumplan la norma y garanticen transparencia al usuario contarán con el respaldo e incentivos del Gobierno Nacional”.