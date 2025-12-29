En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / MinTransporte exige respetar techos tarifarios de tiquetes ante alta movilización por Año Nuevo

MinTransporte exige respetar techos tarifarios de tiquetes ante alta movilización por Año Nuevo

Más de cinco millones de personas se movilizarán por tierra y aire durante la temporada de fin de año en Colombia. Ante la alta demanda, el Gobierno pidió a las aerolíneas autorregular los precios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad