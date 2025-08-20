Montealegre advierte que la 'paz total' no bastará para desmantelar bandas criminales

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, advirtió este martes que la política de paz total del Gobierno no será suficiente para desmantelar todas las bandas criminales ni erradicar las 250.000 hectáreas de cultivos de coca en Colombia.

Por eso, planteó reforzar la lucha contra el crimen organizado mediante el fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación y la implementación de modelos de investigación especializados en violaciones masivas a los derechos humanos.

Durante su intervención, Montealegre anunció, además, un proyecto de ley orientado a modificar el sistema acusatorio, al que calificó de colapsado y responsable de buena parte de la impunidad en el país.

Según el funcionario, la reforma buscará mejorar la eficiencia de la justicia penal y asegurar que los procesos se centren en la búsqueda de la verdad, no solo en la imposición de castigos.

Porque, además de que el fortalecimiento de la Fiscalía desde este momento es un mensaje importante para estos 22.000 hombres que se podrían desmovilizar con esta negociación, también hay que mostrarles a todos estos grupos organizados que se está en una política de paz, pero, además, que la Fiscalía tiene herramientas para seguir institucionalmente, independientemente de un proceso de paz, persiguiendo el crimen organizado señaló el ministro Montealegre.

Publicidad

El ministro señaló que el Gobierno pretende ampliar los modelos de justicia restaurativa más allá de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la política de paz total.

Como ejemplo, citó el sistema estadounidense, que permite negociaciones legales entre el poder judicial y los delincuentes para lograr la resolución de casos complejos, dejando claro que estas negociaciones no involucran al Gobierno directamente.

Montealegre insistió en que estas medidas son necesarias para disminuir la impunidad y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la justicia penal, sobre todo frente a delitos de alto impacto que afectan la seguridad y los derechos humanos en todo el país.