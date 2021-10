Mujer estuvo a centímetros de morir en impresionante accidente de tránsito en Quindío

Como si se tratara de un milagro, una mujer se salvó por centímetros de morir en un impresionante accidente de tránsito en Armenia, Quindío.

El hecho ocurrió el pasado domingo, 3 de octubre, hacia las 3:14 de la madrugada cuando la mujer se acercó a la esquina de la carrera 18 con calle 23.

De repente, el choque entre un automóvil y un taxi la tomaron por sorpresa. Los vehículos salieron dando vueltas y le pasaron prácticamente rozando su humanidad.

"El vehículo particular no respetó la señal de pare y colisionó contra el taxi”, indicó Daniel Jaime Castaño, secretario de Tránsito de Armenia.

Afortunadamente esta señora que se encontraba en el sector no fue golpeada por ninguno de los dos vehículos y es materia de investigación lo que ocurre porque, parece ser que el vehículo venía evadiendo un control policial añadió Castaño.

Fernando Antonio Cuervo, el taxista que dio vueltas como un trompo por la embestida del conductor que huía de la Policía, dijo que sigue impresionado por el choque pues en 30 años de manejar en la ciudad, nunca había vivido algo igual.

Cuervo aseguró que la mujer que milagrosamente se salvó le preguntó si estaba bien.

"Ella sí me dijo: '¿Usted está bien? ¿Usted está bien?' Esa palabra sí me dijo ella: '¿usted está bien? Ay, pero Usted sí está botando sangre'”, precisó el taxista.

“Le dije: 'Sí, pero no ha pasado nada. Eso tiene arreglo, eso no pasa nada'. Pero, me dijo: '¿pero no está herido, fractura?' -'No, no, pero estoy bien'. 'No, pero yo me salvé, gracias a Dios'. 'Sí, gracias a Dios te salvaste'”, añadió.

El hombre precisó que luego del accidente no la volvió a ver, pues lo subieron a una ambulancia para llevarlo a un centro asistencial.

De hecho, las autoridades también desconocen la identidad de la mujer que salió sana y salva de la fuerte colisión.

"Afortunadamente no se perdió la vida de una persona. Pero si se denota la irresponsabilidad de esta persona que maneja de manera peligrosa", precisó el coronel Jorge Mauro Córdoba, comandante de la Policía en Quindío.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Tránsito, hasta el 30 de septiembre se han contabilizado 1.295 accidentes de tránsito en Armenia, una reducción del 18% con respecto al 2019.

Sin embargo, el número de fallecidos aumentó y ya van 14 personas que han perdido la vida, en especial peatones, en la calles de la capital del Quindío.

Vea el impresionante video aquí: