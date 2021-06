Murió Raúl Carvajal, quien durante 15 años luchó por esclarecer la muerte de su hijo en el Ejército

En las últimas horas, falleció por COVID-19 Raúl Carvajal, quien durante década y media luchó por esclarecer la muerte de su hijo, el cabo Raúl Carvajal, de 29 años, que murió el 8 de octubre de 2006 en el municipio de El Tarra, en Norte de Santander.

Miguel Ángel del Río, abogado del fallecido, confirmó la muerte de ‘Don Furgón’, como también se le conocía al activista.

Según el Ejército, la muerte del hijo de Carvajal se produjo luego de un enfrentamiento contra las Farc. Sin embargo, su padre aseguraba que él (su hijo) fue asesinado por integrantes de las Fuerzas Militarse por oponerse a participar en un montaje relacionado con la muerte de dos jóvenes que serían presentados como integrantes de esa guerrilla.

Don Raúl señalaba que ese mismo día, su hijo, lo llamó a decirle que se retiraría del Ejército, luego de recibir presiones de sus superiores para que participara en la ejecución extrajudicial de dos jóvenes.

Con este testimonio, don Raúl durante años acudió a la inspección de Policía de El Tarra, en Norte de Santander, hasta la sede de la Fiscalía General en Bogotá y otras entidades de justicia para pedir que el caso de su hijo fuera investigado como un homicidio por parte de integrantes del mismo Ejército.

El adulto mayor, al no lograr encontrar respuesta a sus peticiones, por varios años recorrió las calles del centro de Bogotá, la Plaza de Bolívar y otros sitios cercanos a la Casa de Nariño y el Congreso de la República en su camión Dodge modelo 73. En el vehículo incluso transportó los restos de su hijo, que fueron exhumados del cementerio por falta de dinero para pagar la bóveda en la que estaba su cuerpo.

En el expediente que tenía la Fiscalía por este caso se hallaron en 2009 varias irregularidades:

Algunas de las evidencias no concordaban con lo expresado en el informe del Ejército, en el que se hablaba de una explosión en medio de supuestos enfrentamientos con las Farc y que cobraron la vida del cabo Carvajal. En la necropsia no fueron hallados rastros de explosivos en el cuerpo del soldado. Además, en actos administrativos de autoridades municipales o registros, no se evidenció un combate el 8 de octubre de 2006, fecha en la que fue reportada la muerte del cabo.

Raúl Carvajal nunca encontró respuesta a lo ocurrido con su hijo el cabo Raúl Carvajal. La muerte del adulto mayor se conoce un día después de la petición de perdón del expresidente Juan Manuel Santos a las madres de los 6.402 jóvenes víctimas de los falsos positivos que habrían sido perpetrados por integrantes de las Fuerzas Militares ocurridos entre 2002 y 2008.