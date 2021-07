Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad: Duque responde a CIDH

Este miércoles se conocieron las 40 recomendaciones por parte de la CIDH al Gobierno colombiano , una de las recomendaciones es que el poder Ejecutivo debe abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas.

Ante esto, el presidente Iván Duque aseguró que los bloqueos que se hicieron durante dos meses en el país atentaron contra los derechos de los colombianos, también aseguró que dicha conducta está tipificada en el Código Penal.

“Los bloqueos en nuestro país han atentado contra los derechos colectivos, vimos niños morir en ambulancias , vimos ciudades desabastecida. Esos bloqueos están claramente condenados en nuestro Código Penal y seguiremos defendiéndolo”

El primer mandatario además se refirió a la recomendación del CIDH para que el Ministerio de Defensa no tenga a la Policía dentro de su estructura , ante esta recomendación el presidente aseguró que no es un tema de capricho.

"Ese no es un tema de capricho en Colombia, desde prácticamente el segundo Gobierno de Alberto Lleras Camargo, el país mantenido esa estructura de manera estable sobre todo corrigiendo lo que por muchos años fue muy cuestionado y era que, durante los años que la Policía estuvo en el ministerio de Gobierno, se politizó y eso llevo a graves brotes de violencia”, sostuvo Duque.

Duque insistió que Colombia, como nación de instituciones y una democracia sólida, seguirá reconociendo el derecho a la protesta pacífica y enfrentará los actos de vandalismo, así como de bloqueos que atenten contra los derechos de sus ciudadanos.

Gobierno rechaza mecanismo de seguimiento

Después de que se conocieran las recomendaciones de la CIDH y el anuncio de un mecanismo especial de seguimiento en materia derechos humanos con el objetivo de contribuir a la consolidación de la paz, el Gobierno colombiano mostró su rechazo.

La Cancillería emitió un documento en el que rechazó la creación de ese “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia". Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos y, por tanto, no consideran necesario un mecanismo de seguimiento.

El Gobierno colombiano además advirtió que algunas de las cifras presentadas a lo largo del documento de la CIDH carecen de contraste, incluso, en ocasiones no se menciona la fuente de donde fueron obtenidas.

“Sumado a ello, llama la atención que se toman como ciertas las afirmaciones de algunas organizaciones, mientras en otros casos, se pone en duda la información entregada, especialmente por las víctimas de los bloqueos. Por ejemplo, la muerte de niños por causa de la interrupción del paso de las ambulancias que los trasportaban, en palabras de la Comisión, “presuntamente sucedida debido a la falta de atención médica”.

El Gobierno además aseguró que observaron con preocupación que, en dicho documento, se mencionen temas que no corresponden al objeto de la visita, y cuya discusión tiene que ver con escenarios distintos, como el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el caso “Gustavo Petro vs Colombia”, la implementación del Acuerdo firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC tema sobre el cual la CIDH no tiene facultades, y el cuestionamiento a la independencia de los poderes públicos y entes de control.

