Nicolás Maduro afirma que la primera exportación de gas hacia Colombia "está lista"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en un evento con trabajadores de su país que la primera exportación de gas hacia Colombia “ya está lista” y que solo faltan “algunos elementos técnicos” para que comiencen los envíos a través del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte.

"Ya está el gas en la frontera para pasar a Colombia. Faltan algunos elementos técnicos económicos y listo, pasa el gas, primer envío de gas y de ahí no vamos a parar porque Colombia y Venezuela tenemos que estar unidos", dijo el mandatario.

Este sería el primer paso de una integración económica más profunda entre ambos países. Maduro aseguró que Venezuela y Colombia deben estar cada vez más unidas en una economía integrada con un comercio e inversiones binacionales crecientes.

Nicolás Maduro Foto: AFP

En septiembre el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el Gobierno trabaja para traer la primera molécula de gas desde Venezuela antes de que finalice el 2025 y restablecer la interconexión eléctrica binacional, buscando la seguridad energética para Colombia y garantizar mejores tarifas para la población.



Palma asegura que las empresas privadas no se ponen de acuerdo sobre los proyectos que se necesitan, insiste en traer gas desde Venezuela y reconoce que le preocupan los tiempos de ejecución de los proyectos de importación de Ecopetrol.

Maduro también expresó su confianza en que Venezuela logre la meta de producir un millón 200 mil barriles diarios de crudo, que es la meta de su plan económico.