Niña indígena de 13 años, víctima de falsos positivos, estaba embarazada cuando la asesinaron

Este martes en Valledupar continúa la audiencia de reconocimiento de 12 militares que aceptan su responsabilidad en 127 casos de falsos positivos que se presentaron entre los años 2002 y 2005 y son responsabilidad de algunos miembros del Ejército adscritos al Batallón La Popa, con sede en Valledupar.

En la diligencia también participan las víctimas quienes le exigen a los militares contar toda la verdad y esclarecer los casos de sus familiares. Asimismo piden que se entreguen los nombres de quienes dieron la orden para que se presentaran estos delitos.

Publicidad

Durante la audiencia una de las víctimas contó el testimonio sobre su hermana, quien fue asesinada y presentada como una baja en combate. Ella se llamaba Nohra y tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos pero además se encontraba en estado de embarazo cuando se presentó el homicidio.

“Por qué nos causaron tanto daño, mi mamá está bajo tierra, mi padrastro inválido y enfermo no habla, somos desplazados. Si a ustedes los mandaron a cuidarnos por qué no nos cuidaron, por qué mataron a una menor de edad, yo no los voy a perdonar”, aseguró María Faustina Martínez.

Asimismo, explicó que la encontraron en Valledupar después de que hombres desconocidos llegaron a su casa a contarle a ella y a su madre que la menor había sido asesinada, algo que no creyeron en un comienzo.

Publicidad

“Dígannos por dónde la mataron, mi hermana no tenía ningún tiro en el cuerpo, a mi hermana la mataron por sus partes y el tiro se le regó por dentro, mi hermana no era para que hubiera muerto de esa manera”, relató.

Publicidad

Por último reiteró que no perdona a los militares que cometieron el delito, pero sí quiere hablar con ellos para que le cuenten toda la verdad de lo sucedido; pues es un crimen que aún no se ha esclarecido y que afectó a la comunidad indígena Wiwa.

Escuche el podcast ‘Titanes del Ciclismo’ y conozca más del ‘toro’ de Urrao, Rigoberto Urán, el paisa de mil batallas: