Ningún estudio dice que metro y TM no pueden ir juntos por Av. Caracas: Peñalosa

Dijo que el trazado va a ser el mismo en la Avenida Villavicencio, Avenida Primero de Mayo, Avenida Caracas. (Lea también: Peñalosa dice que en su administración no volverán los toros ).

“En la Caracas en lugar de ir a la Décima y seguir por la 11 y 13 va a seguir por la Caracas. Cuando se va por la 13 y a 11 solo se puede subterráneo”, explicó.



“No hay estudios que digan que metro y TransMilenio no pueden ir por la misma vía”, manifestó.



Aseguró que “la mayoría de metros del mundo hoy se están haciendo elevados” y puso como ejemplo el caso de Londres, donde se está haciendo un metro que atraviesa la ciudad.



Aclaró que los actuales estudios no se pierden, muchos de ellos se aprovechan totalmente y que de igual manera es un valor menor a lo que se podría arriesgar al hacerlo subterráneo.



“Los estudios que se hicieron cuestan 80.000 millones de pesos, un solo kilómetro de metro subterráneo cuesta 600.000 millones de pesos (…) abrir la licitación para la primera fase del metro solamente va a tomar unos cuatro meses de demora adicional pero la terminación del metro será 5 o 6 años antes que el metro subterráneo.”, agregó.



Sin embargo, Peñalosa hizo énfasis en que hay más acciones por hacer a parte del metro, para mejorar la movilidad de Bogotá. (Lea también: Derogar el decreto de renovación urbana, entre las medidas urgentes de Peñalosa ).



Gerencia de empresas distritales



Sobre el “desorden” que encontró en varias entidades distritales, a menos de un mes de posesionarse como mandatario capitalino, dijo que será de lo principal que hará cuando se posesione.



“Encontramos un gran desorden, hay una serie de programas valiosos pero hay una despreocupación con el gasto, que se ha venido incrementando mucho”, manifestó.



En ese sentido, comparó las ganancias del Acueducto de Bogotá con otras empresas del país.



“Emgesa y Codensa tienen resultados extraordinarios. El Acueducto no tiene y debería tener recursos por lo menos para descontaminar los ríos y las quebradas de la ciudad y aquí lo que ha habido es un descuido gerencial”, manifestó.



Dijo que la Empresa de Acueducto debería estar produciendo 2 billones de pesos de utilidades y está cercano a tener pérdidas “y aun así se le pegó una empresa de aseo”.



Por tal motivo, confirmó que la exsuperintendente de Servicios Públicos, Eva María Uribe, será la nueva gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá.



Seguridad



“Vamos a trabajar con la Policía, en equipo, y con el secretario de Seguridad Daniel Mejía, para mejorar las condiciones de seguridad en 100 puntos estratégicos”, manifestó.



Vehículos mal parqueados



“Una de las razones por las cuales votaron por nosotros es porque saben que haremos cumplir las normas. Esto es zanahoria y garrote”.

Presupuesto de Bogotá.



Teniendo en cuenta que en 2015 el presupuesto fue de 17,3 billones de pesos y en 2016 se reducirá a 16,7 billones de pesos, aseguró que buscarán reducir los gastos estratégicamente.



¿Pico y placa para motos?

“No lo descartamos pero por ahora no tenemos intención de hacer pico y placa para motos”.