Niños wayuu estudiarán por primera vez con luz eléctrica gracias a la entrega de paneles solares

El Movimiento Ambientalista Colombiano, Chevrolet y WM.SAS se unieron para desarrollar el proyecto de energización sostenible del Centro Etnoeducativo Nuestra Señora del Carmen, en La Guajira, con el propósito de mejorar la educación y calidad de vida de cerca de 50 niños wayuu.

Este 31 de enero, los niños recibieron oficialmente los paneles solares que les permitirán estudiar de noche, 13 de ellos viven internos en el centro educativo, pues por las difíciles vías de acceso no pueden ir a diario, por eso, la mejor opción es vivir en el colegio hasta las vacaciones.

Kasuushi queda a seis horas de Riohacha, hay que desviarse de la vía principal y empezar a recorrer por varias horas lo que parece un laberinto. Para llegar allá es necesario tener un guía para que lo ubique en medio del desierto de La Guajira.

“Gracias al apoyo continuo de aliados estratégicos como WM SAS, el Ejército Nacional, General Motors, la autoridad tradicional de la comunidad de Kuisa, la Universidad Industrial de Santander, Humanitarian Activies Comitte, IEE Colombia, hoy podemos decir que desde el Movimiento Ambientalista se ha logrado una importante labor que mejora la calidad de vida y educación, con una nueva sede totalmente autosuficiente y que cuenta ahora con otros espacios que serán de mucho provecho para los más de 50 niños y comunidad que atienden a esta escuela satélite”, dijo Camilo Prieto Valderrama, director del Movimiento Ambientalista Colombiano.

Publicidad

General Motors fue un aliado estratégico para realizar este proyecto, pues contribuyó en el suministro del sistema de energía solar fotovoltaica. Por su parte, la empresa de ingenieros WM SAS fue la encargada de la instalación de los paneles para Kasushi y Titanes Caracol también brindó apoyo fundamental para hacer realidad esta idea.

Este proyecto le da luz a las aulas de clase y la cocina, a pesar de que es un gran avance, aún queda mucho por hacer, el suministro de agua es precario, ya que les llega muy poca y no está tratada, no tienen un centro de salud, la comunidad vive en medio de trochas e incluso gran parte de los niños no saben hablar español, aunque lo entienden no lo dominan, pues su idioma es el wayunaiki.

Publicidad

Le puede interesar: