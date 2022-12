No conozco la motivación de EE.UU. para retirarme la visa: gobernador de Nariño

El gobernador de Nariño, Camilo Romero, aseguró este lunes que al presentarse en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, fue notificado de la determinación tomada por la Embajada de Estados Unidos en Colombia de retirarle la visa de ingreso al país americano.

Romero, en diálogo con Mañanas BLU, manifestó que no tiene conocimiento de las razones de la decisión de Estados Unidos, ya que lo único que ha hecho es trabajar por “la defensa del ambiente, de la vida y el territorio en Nariño”.

“No tengo ni idea. Yo estaba invitado a la Semana Climática en Nueva York, éramos el único Gobierno regional invitado y esto es por todo lo que hemos hecho en materia de defensa del ambiente, de la vida y el territorio en Nariño”, dijo.

“No conozco la motivación del Gobierno de Estados Unidos de retirarme la visa. Puede haber varias hipótesis. Nuestro gobierno es transparente y tenemos una política pública clara, hemos propuesto tareas y ejercicios que no existen en otro lado”, agregó.

Romero precisó que su Gobierno tiene una postura clara frente al uso del glifosato, el fracking, la minería y la erradicación manual de cultivos ilícitos.

“Hemos dicho no al fracking, no a la megaminería, no a la minería contaminante. Tenemos una postura como departamento. El glifosato es dañino, no ha sido efectivo y es más costoso que la sustitución de cultivos ilícitos”, insistió el gobernador.

Escuche la entrevista completa con Camilo Romero, gobernador de Nariño:

