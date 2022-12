No creo que sea requisito pertenecer a grupos ilegales para quedar en libertad: abogado

El presidente Gustavo Petro aseguró desde Pasto que los jóvenes que fueron detenidos durante las pasadas protestas del 2021 serán liberados antes del 24 de diciembre.

Esto abrió la esperanza para más de 200 jóvenes que están recluidos en las cárceles o tiene casa por cárcel para que queden en libertad bajo la figura de gestores de paz, tal y como sucedió con alias ‘Violeta’ miembro del ELN quien fue declarada culpable del atentado en el centro comercial andino.

Al respecto el abogado Iván Cancino indicó que se debe conocer bajo qué figura se liberarán a estos jóvenes y la facultad del presidente Petro para tomar estas decisiones.

“En este caso específico las preguntas que tendrían que hacerse es bajo que modalidad lo harían, es decir gestores de paz, porque reconocen ser pertenecientes a algún grupo al margen de la ley. Porque por ejemplo yo tengo clientes que están detenidos injustamente por la protesta social y no hacen parte de esas bandas. Entonces no creo que sea un requisito o no se les puede exigir pues que reconozcan pertenecer al grupo al margen de la ley. Es un tema que está en la ley y que nunca se ha desarrollado a la magnitud que lo quiere hacer el presidente Petro, pero yo creo que el tema si está dentro de las facultades y atribuciones que tiene”, señaló.

A varios de los jóvenes les fueron imputados los delitos de homicidio, secuestro, terrorismo, daño en bien ajeno, concierto para delinquir, entre otros delitos; algunos continúan en la cárcel y otros están bajo la modalidad de casa por cárcel.

El paso para que queden en libertad los jóvenes, seria sacar una resolución en los próximos días que los declare gestores de convivencia y de inmediato saldrían de las cárceles.

“Este precedente ya lo conocemos y obviamente en mi criterio no procede porque solamente un juez puede dejar abajo la decisión de otro juez, pero insisto ya se aplicó en una ocasión y entiendo que esa es la vía por la que ahora pretenden liberar a las personas de la auto denominada primera línea”, señaló, por su parte, el abogado Francisco Bernate.

