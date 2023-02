“No entiendo cuál es la preocupación y la manifestación de persecución”: procuradora sobre SAE

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, se refirió a la decisión que tomó hace unos días el Ministerio Público de suspender provisionalmente y de investigar al director de la SAE, Daniel Rojas , por presuntas irregularidades con el contrato de compraventa del 82.16 % de las acciones de la empresa de servicios públicos Triple A S.A. E.S.P.

“Las medidas de suspensión que tomó la Procuraduría son de carácter cautelar y son medidas que no implica un análisis de responsabilidad del investigado y no se puede decir que hay prejuzgamiento. Las medidas cautelares tienen que ver mucho con evitar que se repita la conducta por parte de uno de los funcionarios que es investigado. No tiene nada que ver la responsabilidad con el investigado”, manifestó.

Cabello dijo que esta medida preventiva es para poder hacer la investigación y le respondió al presidente Gustavo Petro que no se trata de una persecución porque las garantías procesales están dadas, como las tiene más de un millón de personas que controla la Procuraduría, de las cuales más de 900.000 son del Gobierno nacional.

“No entiendo cuál es la preocupación y la manifestación de persecución por parte de la Procuraduría. Hay unos elementos en la consulta y se garantizará las garantías procesales, como se hace en todos los procesos o actuaciones disciplinarias”, indicó Cabello.

Y agregó: “Las garantías procesales están todas. Es una medida cautelar preventiva, no que genere responsabilidad de lo que estamos viendo, responsabilidades contra el director de la SAE, es de prevención, frente a algunas actuaciones que supongo el procurador determinó que se habían realizado y que podrían realizar otras que ameritaran la medida preventiva de separarlo del cargo. Es separarlo del cargo temporalmente para poder hacer la investigación. Eso no es una sanción, como ha querido decir el director de la SAE. El director no está sancionado, es apenas una apertura de investigación lo que hizo el viceprocurador y por lo tanto la medida es de prevención. Casualmente, para evitar que haya alguna actuación que pueda ser reincidente”.

La medida que le fue aplicada al director de la SAE sería preventiva, luego de una petición de un ciudadano y por las cuales hay unas investigaciones por los presuntos hechos disciplinarios.

“La Procuraduría sí ha hecho investigaciones y sí tiene investigaciones, actualmente incluso hay una investigación en virtud a lo que dijo de manera mediática el señor director de la SAE frente a posibles corrupciones. Esas investigaciones se están haciendo y no porque él lo denunció o porque nos haya hecho partícipes. Ya se hizo inspección disciplinaria en las oficinas de las SAE y estamos esperando que nos informe cuáles son los hallazgos encontrados, que él no tiene la capacidad para decir que si son delitos o sanciones disciplinarias. Pero estamos esperando en ese proceso que nos entregue toda la información para seguir adelante”, explicó la procuradora.

