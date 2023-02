”No es claro cómo será la transformación de la industria”, contralor sobre la transición energética

En medio del encuentro “Transición Energética: luces para el futuro” en la Contraloría General, junto a una decena de expertos en materia energética el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, se refirió a que la transición energética que se plantea por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, debe garantizar la sostenibilidad, no solo de los recursos naturales sino de los recursos económicos, que asegure esa transición.

“Dicha transición debe hacerse de manera eficiente, responsable, confiable y segura”, dijo el funcionario.

Pero hay preocupaciones por parte del contralor por cómo se ha planteado esta transición.

“Para la Contraloría General de la República no es claro cómo será la participación y la transformación de los procesos productivos a cargo de la industria que depende del carbón e hidrocarburos”, aseguró Rodríguez.

Para la Contraloría, la transición energética se vuelve más crucial en medio del fenómeno de El Niño que es otro reto al que se enfrenta el país, en el que la matriz energética debe estar lista para responder.

“En ningún momento se quiere desconocer qué la transición energética ya está en marcha, que debe continuar (…) Los combustibles fósiles tienen aún un rol importante; además de la dependencia de otros sectores económicos”, puntualizó.

