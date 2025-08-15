No está en el interés de EE.UU debilitar relaciones: Eder por reunión con senadores estadounidenses

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, habló sobre su reciente reunión con una delegación de senadores estadounidenses y abordó temas cruciales para el país, incluyendo la relación bilateral con Estados Unidos, la situación de seguridad y la cohesión entre los mandatarios locales de Colombia.

El encuentro, calificado por el mandatario como productivo, se realizó el jueves e incluyó a los alcaldes de Cartagena, Bogotá y Medellín, una representante de la Alcaldía de Barranquilla, y a los senadores estadounidenses Bernie Moreno y Gallego, ambos de origen colombiano.

Eder señaló que la reunión sirvió para exponer la situación que vive Colombia en la actualidad.

"Hoy más que nunca necesitamos fortalecer las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. En el país está surgiendo de nuevo la violencia y la violencia política", dijo Eder, hablando del reciente asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

Eder también resaltó que no está en el interés de Estados Unidos afectar la relación estratégica que existe en Latinoamérica.

"Francamente, tampoco está en el interés de Estados Unidos debilitar la relación. Colombia y Estados Unidos tienen una relación estratégica en la región, como no la tienen con ningún otro país", indicó Eder en Mañanas Blu.

Publicidad

Asimismo, Alejandro Eder criticó la división social que se vive en el país, afirmando que los problemas de Colombia "no se van a resolver pedaleando el odio y pedaleando las divisiones".

"Los problemas se resuelven invirtiendo los recursos del pueblo, donde tienen que ir invertidos, teniendo buenas políticas", aseveró el mandatario de los caleños.

Escuche la entrevista aquí: