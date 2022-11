“No estoy haciendo ninguna jugadita”: ministra de las TIC sobre supuesta contratación de consultoría

En diálogo con Blu 4.0, la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, negó que desde el Ministerio se esté contratando una consultoría para diseñar su plan de conectividad y, por el contrario, destacó que se hizo con un equipo de la misma entidad, algo que “nunca había pasado”.

“Diseñar un plan de conectividad con el equipo del Ministerio, eso nunca había pasado. (…) No contratamos a ninguna consultoría y lo que estamos haciendo es esperar para definir los precios del uso del espectro de tal manera que estos sean los recursos para financiar”, dijo la ministra Urrutia.

Además, resaltó que no está “haciendo ninguna jugadita”, pues, señaló, “existen muchas apreciaciones que no tienen sustento”.

“Yo no estoy haciendo ninguna jugadita, se nota que no me conocen. Ni hemos pensado en contratarlo ni lo vamos a contratar. Nosotros hicimos este trabajo con un equipo del Ministerio, hemos trabajado con las demás entidades del sector y hemos escuchado a todos los actores. (…) Existen muchas apreciaciones que no tienen sustento. He hablado del 70 % de renovación del espectro, que es diferente”, añadió.

La ministra también habló sobre las tarifas del espectro, que, según los operadores, son muy altas.

“Debemos maximizar el bienestar del ciudadano, mejorando calidad, ampliando cobertura (…) El precio del espectro es un dinamizador de la economía porque estamos ante una realidad y es que el costo del espectro implica una serie de factores. Para analizar sus costos también se debe tener a consideración la actualización”, afirmó la funcionaria.

