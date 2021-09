No habrá reunión Duque-Biden en gira por EE.UU. porque no la hemos pedido: embajador en Washington

El embajador de Colombia en Washington, Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, habló en Mañanas BLU sobre la visita del presidente Iván Duque en ese país en el marco de la cumbre de las Naciones Unidas.

“En los fines que teníamos en la visita a Washington, fue positiva, extraordinaria, porque Colombia es considera líder mundial en el cambio climático, fue vista como protagonista. Nos dieron 15 millones y compromisos, como el de Jeff Bezos para que el país participe en estos cambios”, detalló.

Sobre una posible reunión entre Duque y el presidente Joe Biden, el embajador aclaró que, por el momento, no habrá encuentro entre los mandatarios, pues no se ha buscado hacerlo.

“¿Si vamos a tener una reunión o no en esta ocasión? No, no la vamos tener, no la hemos pedido porque esta visita está concentrada en la asamblea de Naciones Unidad, pero esta alineación de temas, de línea policía con el presidente Biden, seguramente, en otro momento, habrá espacios para seguir fortaleciendo esta relación”, aseveró.

Por otro lado, el embajador Pinzón comentó que tras el encuentro entre Iván Duque y Jeff Bezos, fundador de Amazon, este mostró interés en visitar el país.

Publicidad

Manifestó interés, ojalá tengamos ese honor de tener a Jeff Bezos en Colombia. Su padre alguna vez trabajó en el país, pero no solo es por el vínculo afectivo, sino porque ve al país hoy como uno de los que más hace en materia de aéreas protegidas, protección a la flora marina. Hay un reconocimiento por eso y la democracia, además, de la gente joven que contribuye a la economía

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:

Escuche el podcast con las noticias del momento en BLU Radio: