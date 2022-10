No hay nada de malo en tener una amiga: Francisco sobre amistad de Juan Pablo II

"Yo conocía esa relación de amistad del papa San Juan Pablo II y esta filósofa cuando estaba en Buenos Aires. Era una cosa que se sabía incluso en sus libros. Juan Pablo II era un hombre inquieto", explicó Francisco (Lea también: Trump no puede proclamarse cristiano: papa Francisco ).

Para Bergoglio "no hay nada malo en tener una amiga" con la que hablar y confesó que siempre pide opinión a las mujeres.

Francisco elogió que las mujeres "miren las cosas de otro modo" y dijo que "una amistad con una mujer no es pecado", otra cosa es "una relación amorosa con una mujer que no sea tu mujer, eso es pecado".

Francisco reiteró que un pontífice "tiene un corazón" y "que puede tener una amistad sana con una mujer" (Lea también: Uso de anticonceptivos es el mal menor en casos de zika: papa Francisco ).

"No hay que asustarse, pero las mujeres todavía no están bien consideradas en la Iglesia. No hemos entendido el bien que una mujer puede hacer a la vida del cura y de la iglesia, en un sentido de consejo, de ayuda, de sana amistad", señaló.

De las doce preguntas que se le hicieron, Francisco también contestó sobre la situación del viejo continente y pidió una refundación de la Unión Europea.