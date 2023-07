No hay ninguno en esa cárcel de máxima seguridad: embajador por colombianos detenidos en El Salvador

Carlos Rodríguez, embajador de Colombia en El Salvador , aseguró en diálogo con Mañanas Blu que ninguno de los connacionales que han sido detenidos en el país centroamericano se encuentra en la reconocida cárcel de máxima seguridad de ese país, promovida por el presidente Nayib Bukele.

"Aquí hay un sistema penitenciario que ha ido cambiando. No hay ningún colombiano en esa prisión de máxima seguridad, sí están en condiciones difíciles, pero no sometidos a unas condiciones carcelarias que por supuesto nosotros no aceptaríamos", señaló el embajador Rodríguez, añadiendo que, de esa manera, ninguno de los colombianos ha sido obligado a raparse.

Por otra parte, el embajador colombiano en El Salvador aseguró que la información que tiene el consulado es de "63 colombianos detenidos desde marzo del año pasado", contradiciendo los números del Gobierno local, según el cual los detenidos son 105.

De acuerdo con lo expresado por el diplomático colombiano, recientemente el cónsul pudo hablar "con 28 colombianos detenidos en los últimos días" y ninguno de ellos manifestó pertenecer o haber pertenecido a las fuerzas militares o de la Policía colombiana.

Además, el embajador reveló que varios de los colombianos detenidos en El Salvador son señalados del delito que en Colombia se conocer como 'gota a gota', el cual es "asociado con otras modalidades delictivas como estafa, usura y aveces violencia" y que, además de que "se ha transnacionalizado", de acuerdo con el Gobierno salvadoreño, generan cifras cercanas a los 20 millones de dólares.

Finalmente, el embajador Rodríguez expuso, ante estos casos, que "el trabajo consular es permanente" y que, una vez es notificado, "el consulado inicia sus labores de asistencia, verificando si tienen asistencia jurídica y que se cumplan con los derechos", mientras que recalcó que "las condenas dependen del tipo de delitos que les comprueben" y que, posteriormente, "hay que velar para que las condenas sean proporcionales a esos delitos".