¿No le aparece su certificado digital COVID? Esta es la explicación que dan los vacunadores

Ante el anuncio del lanzamiento del certificado de vacunación digital, han sido varios los ciudadanos que han expresado su molestia por la imposibilidad de descargar dicho documento. El Gobierno Nacional, le ha pedido a las entidades prestadoras de salud que carguen los datos para poder agilizar la expedición de los documentos.

En Mañanas BLU se consultó con Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos.

Ella explicó que las entidades prestadoras están cargando la información de la población vacunada, pero cuentan con un inconveniente técnico que les ha impedido realizar dicha labor de forma óptima.

Según la directora, la PAI Web, plataforma donde cargan los datos, presenta algunos inconvenientes; esta no carga y no permite el registro de información. También expresa que muchas veces, cuando se va a registrar la aplicación de una segunda dosis, al ciudadano no le aparece registrada la aplicación de la primera.

La directora Zuluaga habló sobre los diferentes inconvenientes que se han presentado en cada uno de los eslabones de la cadena, pero aseguró que la información se está subiendo al sistema, pues de no ser así, el país no estaría al tanto de la cantidad de dosis que se han suministrado a nivel nacional.

https://omny.fm/shows/ma-anas-blu/no-le-aparece-su-certificado-digital-covid-esta-es/embed

