Al COVID no le importan decretos ni pasaportes, llevan 2 semanas incumpliendo: alcaldesa al Gobierno

La alcaldesa de Bogotá Claudia López criticó fuertemente que a la fecha, no hayan llegado más vacunas a la ciudad, para continuar con el esquema de vacunación contra COVID-19 . López pidió al Gobierno Nacional concentrarse en los anuncios realmente importantes, como la fecha de llegada de lo biológicos.

Lo único que nos protege realmente del COVID son las medidas autocuidado, el pasaporte no nos cuida del COVID, tengamos eso claro, yo los invito a que no nos distraigamos, lo que necesitamos es vacunas no papeles, lo que nos va cuidar la salud y la reactivación económica son las vacunas, necesitamos menos anuncios y más vacunas.

“Claro que estamos en riesgo de tener un cuarto pico, lo único que nos va cuidar es vacunar a la gente, hoy Bogotá lleva más de una semana sin segundas dosis de moderna, sacan un decreto diciendo que se puede alargar la dosis, pero eso puede decir el decreto, pero el COVID dice otra cosa."

La Alcaldesa agregó que el gobierno “lleva más de dos semanas incumpliendo. No hay segundas dosis de Moderna, no hay suficientes segundas de Sinovac y no hay primeras dosis. El COVID no dice no voy a contagiar en 20 días sino en 80, al COVID no le importa los decretos ni los pasaportes ni los papeles, lo único que contiene al COVID es la vacuna.”

Ha dicho el distrito que las personas que deseen vacunarse pueden asistir a los 25 puntos de la ciudad en los que se ha concentrado la vacunación, sin embargo, la entidad hace un llamado a la ciudadanía para que acepte las vacunas que se encuentran disponibles y no acuda buscando una marca específica de biológico.

