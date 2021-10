“No me esperaba una respuesta de ese tipo”: Vivanco sobre rechazo de Duque a carta enviada a Blinken

Al Gobierno no le cayó muy bien la carta que le envió José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), a Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, pidiéndole que presionara al presidente Iván Duque para mejorar la situación de derechos humanos en el país.

Esto generó una dura arremetida del mismo mandatario, quien aseguró: “Algunos quieren sacarle provecho a la visita del secretario Blinken. Él no va a servirse para que vengan otros a tratar de opacar su visita haciéndoles el juego del protagonismo mediático; él viene a trabajar en una agenda migratoria y con Colombia en distintas materias”.

En diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, Vivanco se refirió a la respuesta de Duque y la señaló de querer distraer el debate de los “esencial”.

“Yo no me esperaba una respuesta de ese tipo proveniente del jefe de Estado. Yo he tenido y mantengo una excelente comunicación con el presidente Duque desde antes de que fuera presidente de Colombia. Siempre hemos procurado tener una comunicación constructiva y respetuosa”, dijo.

Además, añadió: “Creo que está sobrerreacción del presidente no es afortunada porque distrae el debate de lo esencial. El objetivo es asegurarnos de que una visita tan importante aborde el tema de los derechos humanos”.

Según el director de HRW, la entidad no es una biblioteca y toda la información que reciben la deben trasladar a las personas encargadas de las decisiones importantes.

“Ese es un aspecto central de HRW, no somos una biblioteca que almacena información, lo que hacemos con la información es asegurarnos que pueda ser útil y tomada en consideración por aquellos que toman decisiones a nivel global”, manifestó.

