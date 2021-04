No me temblará la mano para sanción ejemplar: gobernador del Meta por funcionarios en fiesta

El gobernador del Meta , Juan Guillermo Zuluaga , mostró en sus redes el desacuerdo al incumplimiento de la medida de confinamiento por parte de algunos funcionarios de la Gobernación, los cuales fueron sorprendidos en medio de una fiesta clandestina.

Esto, en medio de la preocupante situación por la alta ocupación en unidades de cuidado intensivo en Villavicencio. Autoridades municipales tomaron medidas como el confinamiento que inició el viernes 23 de abril a las 8:00 de la noche e irá hasta el próximo lunes 26 a las 5:00 de la mañana; medidas restrictivas con las cuales pretenden dar un alivio a personal médico en medio de la coyuntura por el posible colapso de las UCI .

“Me acabo de enterar de una fiesta que involucra funcionarios de la Gobernación. Da rabia y dolor tanta irresponsabilidad. No puede ser que mientras muere gente, colapsan UCI y comerciantes se sacrifican, otros anden de rumba y dando mal ejemplo. No me temblará la mano para sanción ejemplar”, escribió el gobernador.

Me acabo de enterar de fiesta que involucra funcionarios de @GobMeta. Da rabia y dolor tanta irresponsabilidad. No puede ser que mientras muere gente, colapsan UCI y comerciantes se sacrifican, otros anden de rumba y dando mal ejemplo. No me temblará la mano para sanción ejemplar — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) April 24, 2021

Unidades médicas como la Clínica del Barzal no pueden atender un paciente más, su capacidad instalada en UCI llegó al 100 %. Mientras tanto, el Hospital departamental y la Clínica Primavera se mantienen en el 97 % de ocupación a pocas camas de llegar al tope en la unidad de cuidado intensivo en Villavicencio.

El próximo miércoles, en comité epidemiológico departamental y municipal, evaluarán la ocupación de las UCI y dependiendo del comportamiento en la curva de contagios, se dispondrán a tomar medidas más restrictivas.