“No nos miren como si estuviesen auditando el proceso de paz colombiano”: Duque en la ONU

El presidente de Colombia Iván Duque cumple con su tercer día de agenda en la ciudad de Nueva York y en la sede de las naciones Unidas. El presidente colombiano participó durante la Sesión de la Comisión de Consolidación de Paz de la ONU, en la que pidió a los miembros del consejo que no los miren como si estuviesen auditando el proceso de paz colombiano.

"sientan que son parte del proceso de paz colombiano, sientan que todo lo que se haga directamente se puede convertir en un referente para el mundo” agregó el mandatario.

Y aunque no nombró a su predecesor, el presidente Juan Manuel Santos en cuya administración se firmó el acuerdo de paz, comparó algunas actividades del gobierno anterior con sus políticas actuales para la implementación de dicho acuerdo.

“Mi predecesor quien firmó el proceso de paz, visitó una de las áreas de concentración de las personas que se encontraban en reincorporación, eso ocurrió durante los primeros 20 meses de la implementación del proceso de paz, no estoy juzgando porque cada Presidente le puede dar las políticas de su preferencia, yo he visitado siete y Carlos Ruiz Massieu me ha acompañado a visitar seis”, indicó el mandatario.

El Presidente Iván Duque aclaró que cuando ha asistido a esto lugares no lo ha hecho solo para pronunciar discursos o por política.

Este miércoles el mandatario ha sostenido varios encuentros incluido uno con el embajador de Ucrania ante la ONU Sergiy Kyslytsya, quien el martes a través de su cuenta de Twitter agradeció las palabras de Duque condenando la invasión de Rusia a Ucrania y que generó un rifirrafe con la delegación de Moscú en el consejo de las Naciones Unidas. Delegación que criticó el discurso de Colombia sobre seguridad y paz.

Cuando un hombre es un líder, habla como tal. Aparentemente, la integridad y la capacidad de llamar pan al pan y vino al vino no es algo k todos los líderes obtengan con su mandato. Presidente colombiano es un líder verdadero. Muchas gracias @IvanDuque por integridad y liderazgo pic.twitter.com/t0fIdXCxjI — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 12, 2022

Duque aseguró que fue un grato encuentro, en el que reiteró la solidaridad y respaldo de Colombia a Ucrania, cuyo pueblo clama porque este genocidio termine.

