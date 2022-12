No nos van a amedrentar ni a asustar; la protesta continúa: Pedro Aguilar

Pedro Aguilar, representante de propietarios y conductores del gremio transportador, rechazó la muerte de un manifestante en Duitama, Boyacá y aseguró que ese hecho mantiene consternados a quienes han hecho parte de esta protesta.

“Un compañero fue asesinado por el Esamd y eso nos tiene consternados, que el Gobierno nacional los asesine, porque la protesta en Colombia es pacífica, y le digo a los compañeros que sigamos en esta protesta pacífica demostrándole a Colombia que hay problemas pero de manera pacífica”, indicó Aguilar.

El líder camionero se refirió a la investigación que anunció la Fiscalía por presuntamente promover las protestas y los bloqueos en las diferentes vías del país con motivo del paro camionero.

“En Colombia, cuando se protesta desde diferentes gremios, somos investigados en el momento que salimos a protestar porque quieren callar nuestra voz, no nos vamos a amedrentar ni a asustar, porque los que no tenemos rabo de paja no tenemos miedo de acercarnos a la candela”, agregó.

El líder transportador aseguró que nunca amenazó con dejar a Bogotá sin comida y que su frase simplemente fue usada para hacerlo ver como un líder negativo dentro de la protesta.

“Los camioneros somos los que transportamos la comida a Bogotá y ellos me pidieron que sometiera esa iniciativa”, indicó.