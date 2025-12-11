En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Advierten riesgo a infraestructura eléctrica en Vélez por intervención de vías rurales

Advierten riesgo a infraestructura eléctrica en Vélez por intervención de vías rurales

La Electrificadora de Santander advirtió que intervenciones en vías terciarias en Vélez, cerca a la zona afectada de la Transversal del Carare, ponen en riesgo infraestructura de emergencia instalada.

