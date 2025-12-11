Advierten riesgo a infraestructura eléctrica en Vélez por intervención de vías rurales

La Electrificadora de Santander (ESSA) lanzó una advertencia urgente a las autoridades y a la comunidad por la construcción de vías alternas, que según la empresa, no están autorizadas en la vereda Zarandas, en Vélez, donde se encuentra la variante provisional de la línea de transmisión Barbosa–Cimitarra de 115.000 voltios.

Según la entidad, estas intervenciones ponen en riesgo la integridad de las estructuras de emergencia que fueron instaladas tras la contingencia ocurrida el 30 de octubre de 2025, cuando un movimiento en masa en la vía Vélez–Landázuri afectó la línea de alta tensión y dejó sin servicio de energía a miles de usuarios de la región.

“Para garantizar la continuidad del suministro, ESSA construyó una ruta provisional de dos kilómetros, puesta en operación el 8 de noviembre, que hoy abastece de energía a cerca de 30.000 clientes en Cimitarra, Landázuri, Puerto Araujo y Puerto Parra”, explicó la ESSA en un comunicado.

Sin embargo, destaca que “en las últimas semanas se han detectado intervenciones no técnicas realizadas por algunos habitantes, como remoción de tierra, modificación de taludes, apertura de pasos vehiculares y alteración de drenajes en zonas cercanas a templetes y anclajes que sostienen las estructuras eléctricas”.



ESSA señala que estas acciones podrían generar graves consecuencias en la vida de quienes realizan los trabajos, afectación del servicio y dificultades en caso de nuevas emergencias.

Ante esta situación, la empresa solicitó el apoyo de las alcaldías, la Gobernación de Santander, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y la UNGRD para implementar acciones conjuntas de control, ordenamiento del uso del suelo, acompañamiento técnico y socialización con las comunidades.

ESSA hizo un llamado urgente a los habitantes para abstenerse de realizar obras o excavaciones en zonas de servidumbre eléctrica y acatar las recomendaciones de seguridad, con el fin de proteger tanto la infraestructura como la continuidad del servicio.