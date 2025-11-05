Electrificadora de Santander trabaja para reestablecer el servicio en la zona de emergencia

Las autoridades de Cimitarra y la Electrificadora de Santander (ESSA) adelantan acciones urgentes para garantizar el bienestar de los pacientes que dependen de equipos médicos eléctricos, mientras continúan las labores para restablecer el servicio de energía en el sur del departamento.

Desde hace una semana, los habitantes de Cimitarra y otros municipios de la región del Carare enfrentan un apagón causado por un gigantesco movimiento de tierra en inmediaciones de Vélez, que destruyó tres torres del sistema de transmisión regional de 115 kilovoltios y dejó sin suministro eléctrico a miles de familias.

Ante la prolongada emergencia, la Alcaldía de Cimitarra realiza un censo para identificar a las familias campesinas que tengan pacientes en condición de salud crítica y cuyos tratamientos o equipos —como concentradores de oxígeno o nebulizadores— dependan del servicio eléctrico. La administración municipal invitó a los afectados a acercarse a la Secretaría de Salud para recibir acompañamiento y priorización.

“Estamos verificando casa por casa a los pacientes que dependen de energía para equipos vitales. Nuestro propósito es que ninguno se vea afectado mientras se restablece el servicio”, informaron voceros del municipio.



Paralelamente, la ESSA avanza con la construcción de estructuras de emergencia que permitirán reactivar la línea de transmisión por una ruta provisional de dos kilómetros, rodeando la zona afectada. De acuerdo con estimaciones de los geólogos, el deslizamiento comprometió alrededor de 200 hectáreas de terreno.

Según explicó Wilton Flórez, jefe del área de gestión operativa de la ESSA, cerca de 80 trabajadores han permanecido en el sitio desde el 30 de octubre. “Estamos ejecutando un desvío de la línea de 115 kilovoltios y hemos dispuesto todos nuestros recursos humanos y técnicos para restablecer el servicio lo antes posible”, señaló.

Hasta el momento, ya fue finalizada la construcción de la primera torrecilla de emergencia y avanza el montaje de las siguientes. Las labores, realizadas en condiciones difíciles por la inestabilidad del terreno, se desarrollan con apoyo de personal técnico y maquinaria especializada.

Mientras tanto, la empresa mantiene un plan especial de suministro y comunicación para los usuarios de Cimitarra y sectores rurales de Bolívar, El Peñón, Landázuri, La Belleza, Puerto Parra y Sucre, con el fin de minimizar los impactos en los hogares más vulnerables.