Tres meses estará cerrada la Transversal del Carare en Santander, tras remoción en masa

Tres meses estará cerrada la Transversal del Carare en Santander, tras remoción en masa

El colapso de la vía Landázuri–Barbosa, en el sur de Santander, mantiene incomunicadas a varias comunidades del Magdalena Medio. Invías confirmó que trabajos de recuperación tardarán al menos tres meses.

Transversal del Carare, afectada por remoción en masa en Vélez.
Bomberos de Vélez.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de nov, 2025
Editado por: Alix Salamanca

