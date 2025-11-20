En vivo
Campesinos de Vélez construyen vía alterna ante el colapso de la Troncal del Carare

Campesinos de Vélez construyen vía alterna ante el colapso de la Troncal del Carare

Con recursos propios, los campesinos pagan horas de maquinaria y, armados con picas y palas, avanzan en la apertura de un nuevo trazado para restablecer la movilidad.

