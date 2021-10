No parimos hijos para la guerra: madre tras exhumación de cuerpos no identificados en La Macarena

Eulalia Luango tiene 5 familiares que se encuentran desaparecidos. Uno de ellos es su hijo que se presume estaría enterrado en el cementerio Nuestra señora de La Macarena, en el departamento del Meta.

En este lugar se han recuperado 386 cuerpos para su posterior identificación, allí algunos familiares de víctimas de desaparición forzada estuvieron para acompañar la exhumación de los últimos cadáveres documentados que estaban enterrados como no identificados.

Eulalia asegura que en este lugar están los restos de su hijo: "la guerra fue muy injusta con nuestros hijos, nosotras no parimos hijos para la guerra. Tuvimos nuestros hijos para que salieran adelante, no para que los mataran, él era un niño porque tenía 15 años. De mis cinco desaparecidos, solamente he encontrado dos pero sigo en la lucha".

Luz Yaneth Llanos lleva 20 años buscando a su hija, ella desapareció en Monterrey, Casanare, y desde entonces no ha sabido nada de ella: "estoy en el cementerio en búsqueda de alguna noticia, de saber algo y si de pronto se encuentra acá en La Macarena".

Carolina Hoyos es abogada del colectivo Orlando Fals Borda y asegura que este proceso es muy importante con el fin de que los familiares puedan algún día terminar con la incertidumbre sobre sus seres queridos: "en este cementerio se sepultaron alrededor de 460 cuerpos, de los cuales se han exhumado 386 cuerpos y desde el momento de intervención se han identificado de manera plena 40 cuerpos, los cuales fueron devueltos a sus seres queridos".

Los familiares ahora esperan que en este cementerio se realice un monumento en homenaje a las víctimas de desaparición forzada y están documentando estos casos para que la JEP pueda determinar la responsabilidad de algunas unidades militares que presuntamente estarían vinculados a estos casos.

