No podemos hacer más, vamos a ver quién cumple: Mintransporte sobre protestas de motociclistas

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, destacó que no hay más que decir ni nada más que poner sobre la mesa frente a las quejas de los motociclistas, que salieron a manifestarse nuevamente este miércoles, denunciando incumplimiento por parte del Gobierno frente a los acuerdos que llegaron respecto a precios del Soat, persecución de la Policía, legalización de plataformas de transporte y huecos.

“No hay más que decir. Lo anunciamos ayer y, si eso no es suficiente, la verdad es que la desconfianza llega a niveles máximos generados por los gobiernos anteriores”, destacó el ministro Reyes, refiriéndose a que ya se anunció una reducción del 50 % del Soat para motociclistas a partir del primero de diciembre.

Sobre la duda de los motociclistas respecto al trino del presidente Petro en el que menciona que el Gobierno busca más progresividad en la eliminación de los subsidios a la gasolina con la reducción del Soat a la mitad, el ministro mencionó que esto no quiere decir que se vaya a subir más rápido el precio de la gasolina en Colombia.

“El MinHacienda ha establecido cómo subir el precio de los combustibles y la forma de ayudarle a los motociclistas es ayudarles a través de la reducción del Soat, pero eso tampoco va a ser tan fácil”, indicó el ministro, quien advirtió que ahora la exigencia respecto a este requisito (Soat) va a ser mucho más alta.

Finalmente, frente a las protestas, Reyes indicó que ya les ha dicho de todo a los motociclistas y que no puede hacer nada más para que no salgan a manifestarse. “Ellos ahora mencionan otros temas. No podemos prohibir el derecho a la protesta, vamos a ver quién le cumple a quien. Ya está nuestra palabra frente la falta de credibilidad de los motociclistas”, agregó.

