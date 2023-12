"No podemos permitir que el tema migratorio se use para tener réditos políticos": Francia Márquez

En los últimos días se conoció el caso de dos menores de edad africanos que fueron abandonados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Una niña alcanzó a estar 10 días en la terminal aérea sola y al siguiente día fue hallado otro menor, quienes fueron atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La vicepresidenta Francia Márquez se refirió a este caso y aseguró que este tipo de situaciones deben ser atendidas por diferentes países, pues es una problemática global, que no solo se presenta en Colombia.

"No podemos permitir como colombianos y colombianas que el tema migratorio se use para tener réditos políticos o se use para sembrar odio en la sociedad, ese odio hay que erradicarlo y yo convoco e invito a una Colombia que pone la vida en el centro", señaló Márquez.

También aseguró que aunque lo que sucedió en El Dorado es profundamente grave, se debe atender la situación que se vive en el Darién, entre Colombia y Panamá, pues son miles de migrantes los que han cruzado este año esa selva en condiciones difíciles.

Publicidad

Según datos de la Defensoría del Pueblo, durante este año al menos 500.000 personas han cruzado la selva del Darién.

"El 20% de ellos eran menores de edad, sin contar el subregistro de niñas, niños y adolescentes no acompañados que han estado expuestos a ser utilizados por los grupos del crimen organizado o las estructuras armadas ilegales para la comisión de delitos, o para ser víctimas de trata o violencia sexual”, señala la Defensoría.