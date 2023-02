“No podemos volver a época del paramilitarismo”: gobernador de Sucre ante acciones de disidencias

En medio de la asamblea de la Federación Nacional de Departamentos en Bogotá, los gobernadores del país le pidieron al presidente Gustavo Petro la publicación de los protocolos del cese el fuego ante el incremento de acciones por parte de grupos armados ilegales en diferentes regiones en el país.

Los últimos fueron los registrados en Tarazá y Yarumal en el departamento de Antioquia en los que estuvieron involucrados estructuras de las disidencias. El gobernador de ese departamento, Aníbal Gaviria, le hizo un llamado al Gobierno para que defina los parámetros y las reglas del cese al fuego.

“Ese es otro acto que nos lleva a la necesidad perentoria de definir la situación del cese al fuego porque de alguna manera eso indica la presencia de estos grupos armados en una forma más activa en el territorio, lo cual es gravísimo. Tenemos en el transcurso de la última semana la situación de Yarumal, de campamento con la presencia de estos grupos al margen de la ley con las instituciones educativas, también con los patrullajes en centros urbanos y con asesinato de joven y ahora con el secuestro de miembros de la Fiscalía. Gravísimo, lo rechazamos y creo que es un campanazo más para la necesidad urgente de una aclaración en las reglas de juego y en la verificación del cese al fuego”, dijo Gaviria.

El gobernador aseguró que no se sabe si se está o no violando el cese al fuego por falta de claridad, “pero a mí me parece que están violando, están cometiendo delitos flagrantemente. A mí no me cabe la menor duda que el asesinato, el secuestro, el reclutamiento de menores, son delitos en cualquier momento, entonces tiene que hacerse claridad sobre eso, pero debe caer sobre esos grupos y esos cabecillas la justicia hoy y siempre”.

Asimismo, dijo sobre la fuerza pública que: “Lo que uno ve también en medio de esta tremenda confusión y en la necesidad absoluta de tener claridad de las reglas de la verificación al cese al fuego. El cese al fuego no puede significar de ninguna manera la falta de presencia de la fuerza pública en los territorios, como lo estamos viendo”

Además, el presidente de la Federación Nacional de Gobernadores, quien es el gobernador del departamento de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, aseguró que en muchos territorios en el país los campesinos, empresarios y hasta funcionarios públicos, están siendo extorsionados por los grupos ilegales. “La extorsión es rampante”, dijo.

Y agregó: “No podemos reditar en la época en la que el paramilitarismo mandaba en las alcaldías, hospitales, e incidía en la política local (…) Y hay en varias regiones de Colombia una alerta máxima en ese sentido como si hubiese un inicio de un proceso de cooptación del poder local. Estamos a tiempo, no podemos dejar que sigan avanzando”.

Y es que estos llamados se dan después de que este fin de semana Indepaz diera a conocer su informe de seguimiento al cese al fuego bilateral que decretó el Gobierno nacional desde el pasado 1 de enero, en el que dio cuenta que se registraron 29 hechos que se consideran flagrantes violaciones al cese.

