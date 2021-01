No activar

No puede haber doble rasero: Duque pide a JEP duras sanciones para exFarc acusados por secuestro Aseguró que no es apropiado que algunos no puedan aspirar a cargos de congresistas por diferentes delitos y que los excombatientes que cometieron delitos de lesa humanidad “ostentes sus curules” y tengan honores.