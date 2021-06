No repitan la idiotez del comunismo, hablamos de justicia social, que es otra cosa: Margarita Rosa

Margarita Rosa de Francisco vuelve a generar polémica en redes sociales luego que le respondiera duramente a un tuitero que la cuestionó en esa red social.

Todo comenzó cuando la actriz publicó un video donde se ve una mujer en Facatativá, en uno de los puntos de resistencia, quien precisó que ha recibido represión y no ha sido escuchada.

“Yo quiero servirle de megáfono a esta valiente mujer”, dijo Margarita.

No obstante, el tuitero David Grijalba criticó a De Francisco e indicó que el capitalismo es la solución a los problemas del país.

“En lugar de la izquierda, mejor una política libertaria de derecha con autoridad, orden, bajos impuestos, apoyo a emprendedores, empresas, negocios. El capitalismo es la solución a la pobreza, el comunismo es la puerta a la pobreza. La izquierda destruye”, dijo Grijalba.

En lugar de la izquierda, mejor una política libertaria de derecha con autoridad, orden , bajos impuestos , apoyo a emprendedores, empresas , negocios .



, El capitalismo es la solución a la pobreza, el comunismo es la puerta a la pobreza.



, La izquierda destruye — HDavid Grijalba (@hdmedgrijalba) June 2, 2021

Publicidad

Sin embargo, Margarita Rosa precisó que no se hablaba de comunismo, e insistió que se hablaba de justicia social.

“¿Quién está hablando de comunismo? no repitan más esa idiotez. Estamos hablando de justicia social, nada más. Hagan toda la plata que se les dé la gana, pero no a costa de robarle derechos fundamentales a la gente. No joda, qué terquedad”, añadió.

¿QUIÉN ESTÁ HABLANDO DE COMUNISMOOOOO? NO REPITAN MÁS ESA IDIOTEZ. ESTAMOS HABLANDO DE JUSTICIA SOCIAL, NADA MÁS. HAGAN TODA LA PLATA QUE SE LES DÉ LA GANA PERO NO A COSTA DE ROBARLE DERECHOS FUNDAMENTALES A LA GENTE. No joda, qué terquedad. https://t.co/kwI0CwT7hQ — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) June 2, 2021

Publicidad

El hecho ha generado polémica en Twitter donde ya se han manifestado personas a favor y en contra.