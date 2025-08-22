"No respetan la vida": comandante del Ejército tras ataques terroristas en el país.

En Bucaramanga, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Cardozo, lanzó un fuerte pronunciamiento frente a los recientes atentados terroristas que han sacudido distintas regiones del país.

El alto oficial aseguró que estos hechos constituyen una afrenta directa contra la sociedad colombiana y reflejan el desprecio de los grupos armados por la vida y la paz de los ciudadanos.

“Los grupos armados no respetan la vida ni la tranquilidad de los colombianos, estos ataques terroristas son una muestra de que quieren afectar a las comunidades más vulnerables e intranquilizar a la población en varias regiones del país”, señaló el general.

Cardozo recordó que las estructuras responsables de estos hechos han rechazado la posibilidad de sumarse a los procesos de diálogo que impulsa el Gobierno Nacional. “Mientras se les ofrece una mano generosa para avanzar en negociaciones, ellos responden con terrorismo, es inconcebible que coloquen una bomba al lado de un almacén donde las familias colombianas realizan sus compras”, añadió.

El comandante del Ejército también reveló que las Fuerzas Militares continúan con operaciones ofensivas en las zonas de retaguardia de estos grupos ilegales, lugares donde reciben financiamiento, entrenan a sus integrantes y reclutan a comunidades vulnerables, incluidos indígenas.

Según explicó, esa presión militar ha llevado a que los grupos recurran al terrorismo como mecanismo para mostrar fuerza y generar miedo.

Además, el oficial insistió en que los atentados no solo representan un ataque a las Fuerzas Armadas, sino a toda la sociedad colombiana, por eso, hizo un llamado a la unidad nacional frente a estos hechos: “Debemos condenar de manera categórica estos actos violentos, como colombianos no podemos permitir que nos intimiden ni que continúen atentando contra la tranquilidad de nuestras regiones”, concluyó.