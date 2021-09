No vamos a dejar echarnos para atrás por las críticas, no tenemos enemigos: padre Francisco De Roux

Durante el encuentro por la verdad “el conflicto armado en las universidades” el padre Francisco de Roux afirmó que la Comisión de la Verdad no se iba a “echar para atrás” por las críticas y recordó que no tienen enemigos.

“La Comisión está abierta a escuchar a todos, nos critican por eso pero no vamos a dejarnos echar atrás. Nosotros no tenemos enemigos y estamos en contra del negacionismo de todos los lados, estamos en contra de las mentiras de todos los lados, de no querer ver la complejidad de las cosas que pasaron aquí”, manifestó de Roux.

Así mismo, el padre agregó que la misión de la entidad era honrar a las víctimas y que si eso les traía reacciones, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda o del Estado, están dispuestos a cargar con eso.

Este evento busca que los diferentes actores del conflicto reconozcan la responsabilidad que tuvieron en las victimizaciones que sufrió la comunidad universitaria dentro del conflicto armado.

El Comisionado Saul Franco también hizo una intervención y agregó que han recibido más de 20 informes sobre violencia en las universidades que demuestran que la fuerza pública y la justicia penal militar favorecieron las violaciones de los derechos humanos.