No voy a entrar en controversia con el presidente del Senado: Guillermo Rivera

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que no va a entrar en controversia frente a la decisión del presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, de no acatar la orden judicial de enviar el acto legislativo que crea las 16 circunscripciones especiales para la paz.

“Yo no me voy a pronunciar sobre la posición del presidente del Senado, me imaginó que el habrá sido notificado y él, sabrá como pronunciarse al respecto. Yo no voy a entrar en una controversia”, dijo

Dijo que es satisfactorio que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca recibiera la acción de cumplimiento y esperan una decisión en 20 días.

Por su parte, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sostuvo que se está haciendo todo lo posible por llenar “el vaso” en torno a la implementación de lo acordado en La Habana.

“La última vez que estuvimos aquí el vaso estaba medio lleno y que íbamos hacer todo lo posible por llenarlo lo más rápidamente posible, y lo que hicimos hoy fue llenar un poquito más el vaso”, explicó a la salida de una reunión con las Farc en el Ministerio del Interior.