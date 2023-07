Nueva carta de artistas inconformes con Petro: "Seguimos preocupados por la cultura”

Nuevamente, un grupo de artistas ha enviado una carta al presidente Gustavo Petro manifestando su preocupación por la situación del Ministerio de Cultura, además de la falta de respuesta a diversas cartas enviadas anteriormente y a las inconformidades que le expresaron al mandatario el pasado 25 de mayo en la reunión en Palacio de Nariño, de la cual, no han tenido respuesta.

En la misiva, compartida en la cuenta de Twitter del actor Fabio Rubiano, los artistas expresan su decepción por el empeoramiento de la situación en la institución y la ausencia de elección de un nuevo ministro o ministra.

Los artistas instan al presidente a tomar acciones inmediatas para corregir la dirección del Ministerio de Cultura y encontrar a una persona idónea que pueda cumplir con el 'Pacto Cultural' prometido a la ciudadanía. Destacan la importancia de mantener la integridad y la ética en el campo cultural y político, y cuestionan cómo pueden mantenerse en el cargo personas que han mentido sobre sus títulos y gestiones.

“Los funcionarios y funcionarias del Gobierno del Cambio deben ser impecables. No puede usted permitir que ninguna cartera se funde en la mentira y la corrupción. Por ello desde el campo de la cultura, donde pueden darse los cambios humanos más potentes para el cambio social y político que usted persigue, la tarea debe ser encontrar un ministro o ministra idóneo y correcto. Alguien que pueda conformar un equipo impecable también y que pueda sostener un diálogo participativo y público con la ciudadanía para la construcción de la política pública en cultura que su plan de Gobierno prometió”, señala la carta titulada de "quienes dejamos un sobre abierto que aún espera una respuesta".

El documento señala que: "Los funcionarios y funcionarias del Gobierno del Cambio deben ser impecables y que el Ministerio de Cultura necesita con urgencia la atención y lineamientos del presidente". También denuncian proyectos y promesas engañosas, así como decisiones caprichosas dentro de la institución.

“Los acontecimientos de los últimos meses en el Ministerio de Cultura no dan cuenta de la impecabilidad que debemos promover. Tener un Ministerio de Cultura que publica cifras y planes engañosos, que lanza proyectos que no están bien formulados, que hace promesas en los territorios y en las regiones sin criterios claros y seguimientos efectivos y que propone espacios de participación vinculantes para hacer luego lo que los funcionarios en cabeza del ministro encargado, Jorge Zorro, caprichosamente quieren hacer es justamente no dar ejemplo”, se advierte allí.

La carta hace referencia al reciente escándalo por el supuesto engaño del exviceministro Esteban Zabala en un título de postgrado y lo que para ellos es la responsabilidad del ministro encargado en esta situación.

Cuestionan entonces que el ministro Zorro: "Haya nombrado a Esteban Zabala, abandonando él mismo sus funciones de viceministro y entregándoselas de forma irresponsable a una persona sin la idoneidad y trayectoria requeridas para el cargo y que su equipo jurídico y de talento humano no hicieran las revisiones y validaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de requisitos por parte del funcionario. Peor aún, que quiera despojarse de su responsabilidad política y disciplinaria con un comunicado cínico que esconde este y otros desmanes que hemos presenciado estos meses en la entidad bajo su tutela”.

Los artistas enfatizan la importancia de valorar y apoyar el sector cultural, y manifiestan su disposición a colaborar con la persona adecuada que asuma la dirección del Ministerio de Cultura. Finalmente, hacen un llamado al presidente para que la cultura sea tratada con la importancia que merece y no sea dejada en manos equivocadas.

