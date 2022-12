Nuevamente falta de quórum pone en apuros implementación del acuerdo de paz

La Plenaria del Senado de la República tuvo que aplazar, por quinta vez, la votación de la conciliación del proyecto de acto legislativo que establece el monopolio de las armas en manos del Estado.



Pese al esfuerzo del Gobierno, que buscó uno a uno a los congresistas, solo se obtuvieron 44 de los 52 votos necesarios para avalar el informe con el que se daría por terminado el trámite legislativo de la iniciativa, por lo cual el presidente de la Corporación resolvió aplazar nuevamente.



Como suele ocurrir, la bancada del Centro Democrático se ausentó del recinto al momento de la votación, y las bancadas que integran la Unidad Nacional no estaban completas, por lo cual fue difícil lograr los votos.



El presidente del Senado, Efraín Cepeda, cuestionó las mayorías del Gobierno y expresó su preocupación porque el tema está afectando la implementación del acuerdo de paz, pues no solamente se aplazó el proyecto de monopolio de armas, sino también el que tiene que ver con innovación agropecuaria.



“Aquí estaba el Gobierno, ministros del alto Gobierno saben lo que sucedió. Se disolvió el quórum, porque parte de la coalición mayoritaria no asistió o se retiró a la hora de la votación. Cuando se preguntó si queríamos votar el proyecto de monopolio de armas, el Senado votó mayoritariamente que sí, y cuando lo fuimos a votar ya no hubo quórum”.



La Plenaria retomará nuevamente la discusión de estos proyectos este miércoles, mientras se alista para iniciar el debate de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz.





