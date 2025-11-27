En vivo
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Blu Radio  / Nación  / Nuevos detalles del caso de menor que asesinó a su mamá por cambiar clave del wifi en Risaralda

Nuevos detalles del caso de menor que asesinó a su mamá por cambiar clave del wifi en Risaralda

El crimen, que ocurrió en Risaralda, se dio en medio de una discusión familiar por la clave del wifi. Autoridades buscan a la menor que habría cometido el crimen.

