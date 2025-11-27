Nuevos detalles del caso de menor que asesinó a su mamá por cambiar clave del wifi en Risaralda

Las autoridades en Risaralda revelaron nuevos elementos sobre el dramático caso que ha conmocionado a Dosquebradas, donde una mujer de 34 años perdió la vida presuntamente a manos de su hija, en medio de una discusión familiar que habría tenido como detonante el cambio de la contraseña del wifi.

El hecho, registrado el lunes 24 de noviembre, cobró la vida de Maryuri Gaspar, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Santa Mónica con heridas de arma cortopunzante. De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Pereira, la víctima ingresó al centro asistencial aún con signos vitales, pero falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

Varios testigos relataron que la confrontación se originó cuando la madre decidió modificar la clave del internet tras reiterados llamados de atención a su hija. En medio del altercado, la joven, quien es señalada como la agresora, habría reaccionado violentamente.

“Las personas que la trasladaron mencionaron que la discusión se generó por el cambio de la clave del wifi, y en ese contexto se desencadenó el ataque”, indicó el coronel Diego Rodríguez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Pereira, en diálogo con Noticias Caracol, subrayando que se trata de un nuevo episodio de violencia intrafamiliar que terminó en tragedia.



La presunta agresora se encuentra prófuga, y la Policía adelanta su búsqueda para que responda por los hechos ante la justicia. Las autoridades insistieron en la importancia de acudir a rutas de atención y mediación en situaciones de conflicto dentro del hogar, especialmente cuando hay menores presentes.

Y es que, según se conoció, el ataque ocurrió frente al hermano menor de la joven, quien presenció el momento en el que su madre quedó malherida e intentó auxiliarla. El niño quedó bajo el cuidado de familiares mientras avanza la investigación.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de fortalecer estrategias de prevención de violencia intrafamiliar, así como de brindar apoyo emocional y acompañamiento a los menores que resultan afectados directa o indirectamente en este tipo de situaciones. Las autoridades locales reiteraron que cualquier acto de agresión dentro del hogar debe ser reportado oportunamente para evitar desenlaces fatales como el sucedido en Dosquebradas.