En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Título Juliana Guerrero
Gustavo Petro
Once Caldas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Duro temblor sacudió varias regiones de Colombia esta noche de jueves

Duro temblor sacudió varias regiones de Colombia esta noche de jueves

Esta vez el epicentro de este fuerte temblor fue el departamento de Santander y en redes reportan en las zonas donde se sintió.

Fuerte sismo en Santander.jpg
Fuerte sismo en Santander //
Foto: SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

En menos de dos días, se registró un cuarto temblor fuerte en Colombia. Esta vez, como epicentro el departamento de Santander con una magnitud de 4.8, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el cual, según usuarios en redes sociales, se alcanzó en sentir en varias partes del país.

“Piedecuesta, cómo un golpe seco pero rápido. Nada como los de ayer”; “Estuvo algo fuerte en Bucaramanga”; “Se sintió muuuy pasito en Bogotá, duró como dos segundos”; “En Floridablanca, Santander se sintió fuerte”; “Leve en Floridablanca. Pero atentos en edificios porque en pisos altos se siente un poco más”, fueron algunos reportes en redes sociales.

Duro temblor de 4.8 esta noche en Santander.jpg
Duro temblor de 4.8 esta noche en Santander //
Foto: SGC

Inicialmente, el SGC reportó que había sido de 4.3, pero a la final confirmaron la fuerte magnitud de 4.8, que alertó a gran parte del departamento de Santander este jueves, 25 de septiembre, sobre las 7:28 de la noche.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-09-25, 19:21 hora local Magnitud 4.8, Profundidad 148 km, Los Santos - Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? Repórtelo”, informó el SGC en sus redes sociales.

En desarrollo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Temblor hoy

Sismo hoy

Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad