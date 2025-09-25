Duro temblor sacudió varias regiones de Colombia esta noche de jueves

En menos de dos días, se registró un cuarto temblor fuerte en Colombia. Esta vez, como epicentro el departamento de Santander con una magnitud de 4.8, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el cual, según usuarios en redes sociales, se alcanzó en sentir en varias partes del país.

“Piedecuesta, cómo un golpe seco pero rápido. Nada como los de ayer”; “Estuvo algo fuerte en Bucaramanga”; “Se sintió muuuy pasito en Bogotá, duró como dos segundos”; “En Floridablanca, Santander se sintió fuerte”; “Leve en Floridablanca. Pero atentos en edificios porque en pisos altos se siente un poco más”, fueron algunos reportes en redes sociales.

Duro temblor de 4.8 esta noche en Santander // Foto: SGC

Inicialmente, el SGC reportó que había sido de 4.3, pero a la final confirmaron la fuerte magnitud de 4.8, que alertó a gran parte del departamento de Santander este jueves, 25 de septiembre, sobre las 7:28 de la noche.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-09-25, 19:21 hora local Magnitud 4.8, Profundidad 148 km, Los Santos - Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? Repórtelo”, informó el SGC en sus redes sociales.



En desarrollo.